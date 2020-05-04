اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كرتون تمور في المكلا

ضِمن مشروعات متعددة تُقدّمها المملكة في كافة مناطق البلاد دون تمييز

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، استفاد منها 12.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تُقدّمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.