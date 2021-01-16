تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد – وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

الأرصاد حالة الطقس

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16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442 10:11 AM

تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد – وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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