الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين لا يتسبب بجلطات لمرضى السكر

قالت الهيئة: ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر؛ مما يؤثر على مرضى السكري؛ لذلك ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 06:38 PM

قالت الهيئة: ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل

الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين لا يتسبب بجلطات لمرضى السكر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر؛ مما يؤثر على مرضى السكري؛ لذلك ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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