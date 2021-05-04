الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين لا يتسبب بجلطات لمرضى السكر

قالت الهيئة: ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر؛ مما يؤثر على مرضى السكري؛ لذلك ينصح بتحضيره منزليًّا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.