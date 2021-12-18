"صحافيون" تحتفي بصحيفة "سبق" لحصولها على جائزة الصحافة العربية

"الرفدي": قطاع الإعلام بالسعودية يجد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة

احتفل أعضاء ملتقى "صحافيون" بالزميل علي الحازمي، رئيس تحرير صحيفة "سبق"؛ بمناسبة ‏تتويجها للمرة الثانية بجائزة الصحافة العربية للصحافة الذكية في العاصمة الإماراتية دبي.



وأعرب معيض الرفدي، رئيس ملتقى "صحافيون"، أصالة عن نفسه ونيابة عن الزملاء أعضاء "صحافيون"، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما قدَّمه الزميل علي الحازمي وزملاؤه في صحيفة "سبق" من جهود أثمرت تحقيق الجائزة.



وأكد "الرفدي" أن قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية يجد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة من وزير الإعلام.



من جانبه، أعرب رئيس صحيفة "سبق"، الزميل علي الحازمي، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء "صحافيون" على مبادرتهم بالاحتفاء بـ"سبق" وما تحقق لها من إنجاز يُسجَّل باسم الوطن.