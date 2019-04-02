"الجاسر": قريباً إطلاق خدمة إنهاء إجراءات خدمات المواليد عبر "أبشر"

أكد عدم ربط إيقاف الخدمات بتجديد البطاقة وجار العمل على إنهاء الأزمة

فتح برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، قضية شريحة كبيرة من المواطنين ممن توقف خدماتهم لمطالب مالية وتتوقف معها تجديد هوياتهم الوطنية.

وفي التفاصيل، عرض البرنامج تقريراً عن بعض الحالات، وطالب من خلاله وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بحل هذه القضية لتمكين هؤلاء المواطنين من تجديد بطاقاتهم.

واستضاف البرنامج المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، الذي أعلن خلال ذلك عن قرب انفراج هذه الأزمة وعدم ربط إيقاف الخدمات بتجديد البطاقة، مؤكداً أن الوكالة تعمل على اللمسات الأخيرة لإنهاء هذا الأمر.

وأشار الجاسر إلى أنه عند الانتهاء من هذه الإجراءات وسيتم الإعلان عنها عبر برنامج "تم"، وسيتم قريباً إطلاق خدمة إنهاء إجراءات خدمات المواليد عبر تطبيق أبشر.