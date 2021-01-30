الإمارات: 3647 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 272769

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 3647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300661 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة.

وأشارت إلى شفاء 2770 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272769 حالة.