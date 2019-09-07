القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال

عبر برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ستيفو بنداروفسكي؛ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس ستيفو بنداروفسكي؛ معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.