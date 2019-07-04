"الهاجري" إلى رتبة عقيد بسجون عسير

عقب صدور الأمر السامي بترقيته

قلّد مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام العقيد محمد بن علي الهاجري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

"سبق" تبارك للعقيد الهاجري وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.