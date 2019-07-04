"الهاجري" إلى رتبة عقيد بسجون عسير

عقب صدور الأمر السامي بترقيته

قلّد مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام العقيد محمد بن علي الهاجري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

"سبق" تبارك للعقيد الهاجري وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

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04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 04:26 PM

عقب صدور الأمر السامي بترقيته

"الهاجري" إلى رتبة عقيد بسجون عسير

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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قلّد مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام العقيد محمد بن علي الهاجري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

"سبق" تبارك للعقيد الهاجري وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

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