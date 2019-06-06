70 ألف زائر لفعاليات عيد أمانات الباحة وعسير ونجران في يومين

بمناسبة العيد وتتنوع بين مسابقات ومسرحيات وحفلات وألعاب وغيرها

كشفت أمانات مناطق الباحة وعسير ونجران عن زيادة عدد زوار فعاليات العيد التي أقامتها خلال اليومين الماضيين.

في الباحة، زاد زوار فعاليات الأمانة أكثر من ٤٥ ألف زائر في يومين، فيما زاد عدد زوار فعاليات أمانة عسير ١٨ ألف زائر. وفي نجران، زاد عدد زوار الفعاليات على ٦.٧٠٠ زائر.

وتنظم أمانات المناطق عديد الفعاليات الترفيهية بمناسبة العيد، تتنوع بين مسابقات ومسرحيات وحفلات وألعاب وغيرها.