متعافو كورونا في المملكة يقتربون من الـ80 ألف حالة

فيما تم تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة

اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ80 ألف شخص؛ حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 77954 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 77954حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة.