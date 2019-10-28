تعرف عليها.. مخالفات الذوق العام تدخل حيز التنفيذ الفعلي وتغريم مخالفين بمكة

تمثلت في ارتداء ثوب النوم والملابس الداخلية في الأماكن العامة

بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملة لضبط مخالفات الذوق العام، وانتشرت في عددٍ من المواقع لممارسة مهامها الاعتيادية.

وعلمت "سبق" من مصدرها أنه تم إيقاف عددٍ من المخالفين للذوق العام بالعاصمة المقدسة، وتمثلت غالبية مخالفاتهم في ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة ومنها "شورت" فوق الركبة، والملابس الداخلية، إضافة إلى رفع أصوات الموسيقى.

وأوضح المصدر أنه يتم تسجيل بياناتهم عن طريق الهوية الوطنية، وتحرر لهم مخالفة حسب جدول المخالفات الصادر من وزارة الداخلية.

مكة المكرمة العاصمة المقدسة الذوق العام وزارة الداخلية

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28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 11:19 PM

تمثلت في ارتداء ثوب النوم والملابس الداخلية في الأماكن العامة

تعرف عليها.. مخالفات الذوق العام تدخل حيز التنفيذ الفعلي وتغريم مخالفين بمكة

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملة لضبط مخالفات الذوق العام، وانتشرت في عددٍ من المواقع لممارسة مهامها الاعتيادية.

وعلمت "سبق" من مصدرها أنه تم إيقاف عددٍ من المخالفين للذوق العام بالعاصمة المقدسة، وتمثلت غالبية مخالفاتهم في ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة ومنها "شورت" فوق الركبة، والملابس الداخلية، إضافة إلى رفع أصوات الموسيقى.

وأوضح المصدر أنه يتم تسجيل بياناتهم عن طريق الهوية الوطنية، وتحرر لهم مخالفة حسب جدول المخالفات الصادر من وزارة الداخلية.

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مكة المكرمة العاصمة المقدسة الذوق العام وزارة الداخلية

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