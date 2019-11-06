"التجارة" تضبط عمالة مخالفة حوّلت منزلاً شعبياً إلى معمل لصنع المشغولات الذهبية بالقنفذة

أغلقت المقر المخالف واستدعت أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عمالة مخالفة من جنسية آسيوية حولت منزلاً شعبياً بمحافظة القنفذة إلى معمل غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بناء على بلاغ ورد للوزارة حيث ضبطت بحوزة العاملين في المقر أدلة ومستندات ومبالغ مالية وختم يعود لمؤسسة تزاول نشاطاً لا يخص تصنيع المشغولات ما يؤكد وجود شبهة تستر تجاري.

وضُبطت وحُجزت كمية من المشغولات الذهبية المصنعة أعدت للبيع، وأحيلت عينات منها لمختبرات الفحص والجودة للتحقق من جودة العيار.



وأغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت أطراف القضية كافة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتدعو الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

