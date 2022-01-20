جرائم الحوثي تتواصل.. صاروخ باليستي يقتل ويصيب 6 مدنيين في شبوة

في محاولة للانتقام من أهالي "عين" بعد تحريرها وطرد الميليشيات منها

قتل وأصيب 6 مدنيين يمنيين، الأربعاء، إثر قصف صاروخي للميليشيات الحوثية، على محطة وقود للمشتقات النفطية في مديرية عين بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي، محطة أبو سر العقيلي للمشتقات النفطية في منطقة جعدر، ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين، وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت المصادر أن القتلى هم، أحمد عبدالله العقيلي، مبارك أحمد العقيلي، فهد صالح العقيلي، علي قاسم العقيلي، فيما أُصيب اثنان أخران، بالإضافة إلى احتراق عددٍ من سيارات المواطنين.



وقامت الفرق الطبية بإسعاف الجرحى إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية المروعة بحق المدنيين، انتقامًا من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات الحوثية أخيرًا منها من قِبل ألوية العمالقة.

وقصفت ميليشيا الحوثي، في وقت سابق، بصاروخ آخر استهدف باحة مستشفى عين العام مما ألحق أضرارًا مادية فادحة.