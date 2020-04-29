الكويت.. "الصحة" تعلن شفاء 213 من مصابي كورونا

ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 1389

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ عبر "تويتر"، وفقما نقلت صحيفة القبس: «بحمد لله وبعده الثناء على طواقمنا الطبية بلغت حالات الشفاء اليوم 213 حالة بمجموع كلي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 1389 حالة».

الكويت فيروس كورونا الجديد

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:14 AM

ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 1389

الكويت.. "الصحة" تعلن شفاء 213 من مصابي كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ عبر "تويتر"، وفقما نقلت صحيفة القبس: «بحمد لله وبعده الثناء على طواقمنا الطبية بلغت حالات الشفاء اليوم 213 حالة بمجموع كلي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 1389 حالة».

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