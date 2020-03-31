لتحقيق المزيد من المكاسب.. أغنى ثريات روسيا تدعو لإغلاق متاجر المواد الغذائية

تدير أكبر متجر عبر الإنترنت

دعت أغنى ثريات روسيا تاتيانا باكالشوك، إلى إغلاق متاجر المواد الغذائية في البلاد، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وتقترح باكالشوك، وهي مؤسسة موقع "وايلدبيريز" أكبر متجر عبر الإنترنت في روسيا، الاستعاضة عن الذهاب إلى المتاجر، بشراء المواد الغذائية عبر الإنترنت، حيث تقدم مواقع معينة خدمة التوصيل حتى باب المنزل، وفقاً لـموقع "ار تي" الروسي.

وترى باكالشوك أن متاجر المواد الغذائية تعد خطرًا أيضًا بسبب اكتظاظ الناس فيها.

وفرضت سلطات العاصمة الروسية موسكو ومقاطعات أخرى مؤخرًا قيودًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عطلة رسمية في البلاد مدتها 9 أيام.