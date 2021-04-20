لجان تقييم "جائزة مكة" للتميُّز تستقبل 146 عملاً ومبادرة

في فروعها الـ9 كافة وفقًا للمعايير والاشتراطات المتبعة

عقدت اللجان الفرعية للتقييم والتحكيم لأفرع جائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة لتكريم أعمال عام1441هـ مؤخرًا اجتماعاتها السنوية لاستعراض الأعمال والمبادرات كافة الواردة للأمانة العامة للجائزة؛ وذلك لاختيار الأنسب والأجدر وفق المعايير والاشتراطات المتبعة.

وفي التفاصيل، قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز، الدكتور مشبب القحطاني، إن أمانة الجائزة استقبلت 146 عملاً ومبادرة في فروع الجائزة التسعة كافة، انتقل منها لمرحلة التقييم والتحكيم (74) عملاً ومبادرة بعد استيفاء المعايير الخاصة من عملية الفرز والتدقيق.

وكان فتح باب الترشح قد بدأ في شهر محرم من العام الحالي 1442، وأُغلق باب الترشح منتصف شهر رجب 1442هـ.

يُشار إلى أن أفرع الجائزة التسعة هي:

1. فرع التميز في خدمات الحج والعمرة.

2. فرع التميز الإداري.

3. فرع التميز الاقتصادي.

4. فرع التميز الاجتماعي.

5. فرع التميز الثقافي.

6. فرع التميز العمراني.

7. فرع التميز البيئي.

8. فرع التميز العلمي والتقني.

9. فرع التميز الإنساني.