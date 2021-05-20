"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى السادسة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.