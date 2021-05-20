"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل

قال: ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى السادسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم ‏على ‏منطقة ‏حائل، تَضَمّن سحبًا رعدية ونشاطًا ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة، ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة ‏مساءً.‏