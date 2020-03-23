إنفانتينو: "كورونا" فرصة لإعادة هيكلة "كرة القدم"

يرى السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أن الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد عالمياً، قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة اللعبة الشعبية التي توقع ألا تعود عجلتها للدوران قبل مايو المقبل.

وقال إنفانتينو في حديث نشرته صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الاثنين "نحتاج إلى تقييم الأثر الاقتصادي العالمي لا نعرف متى يمكن للأمور أن تعود إلى طبيعتها".

وأضاف: من دون التسبب بحالة من الذعر، لنواجه الأمر، سنلعب عندما يصبح في إمكاننا أن نلعب من دون أن يشكل ذلك تهديداً لحياة أي كان، الصحة تأتي بالدرجة الأولى. وبعدها كل الأمور الأخرى"، مؤكداً ضرورة "أن نتأمل حصول الأفضل، لكن أيضاً نحضّر للأسوأ".

لكن إنفانتينو الذي أعيد انتخابه هذا العام لولاية ثانية من أربعة أعوام على رأس الفيفا، دعا إلى أن تفتح الأزمة الراهنة باب البحث في المستقبل.

وأوضح "لننظر إلى الفرص (المتاحة). يمكننا ربما إصلاح كرة القدم العالمية من خلال التراجع خطوة إلى الخلف. مع صيغ مختلفة (للبطولات والمسابقات). عدد أقل من الدورات، ربما بعدد أقل من الفرق، لكن بشكل أكثر توازناً. عدد أقل من المباريات للحفاظ على صحة اللاعبين".

وتابع "هذا ليس خيالاً علمياً، لنتحدث بهذا الشأن. دعونا نحدد الضرر، ونرى كيف يمكن تعويضه، نبذل تضحيات ونبدأ من جديد ليس من الصفر، لكن نعمل معاً لإنقاذ كرة القدم من أزمة تهدد بأن تكون لا رجعة فيها".

وفي ظل عدم اليقين بشأن موعد محتمل لمعاودة منافسات اللعبة لاسيما البطولات الوطنية والمسابقات القارية، أشار إنفانتينو إلى أن الفيفا يدرس تطبيق استثناءات مؤقتة بشأن عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو، بحال حلّ هذا التاريخ ولم تكن المواسم قد انتهت بعد.