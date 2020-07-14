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تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة".

وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.