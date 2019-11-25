محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلال

هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السعوديين بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وكتب مغردًا: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".

محمد بن زايد الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

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25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 01:52 PM

محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السعوديين بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وكتب مغردًا: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".

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