"سكني": إصدار أكثر من 15 ألف عقد لأراضٍ سكنية منذ بدء "الاحترازات الصحية"

ضمن جهود البرنامج لتسهيل التملك إلكترونيًّا

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 15،374 عقدًا لأراضٍ سكنية منذ بداية فترة الاحترازات الصحية، وتفعيل العمل عن بُعد للأنشطة والقطاعات كافة للحد من انتشار فيروس كورونا منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الوقت الحالي، وذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لزيادة نِسَب التملك إلى 70 % بحلول 2030، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح "سكني" أن تسليم الأراضي يأتي ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لمستفيديه في جميع مناطق السعودية، أو شراء وحدات ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن يمتلكون أراضي؛ وذلك لبناء منازلهم ذاتيًّا بعد إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام، والبدء في بنائها خلال عام، واستكماله خلال ثلاثة أعوام.

وأشار البرنامج إلى أن تطبيق وموقع "سكني" يتيح اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، بإجراءات سهلة وميسرة، تختصر الجهد والوقت، دون الحاجة لزيارة فرع الوزارة، وكذلك توقيع عقودها إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية، تساعد في تسهيل تملُّك الأُسر السعودية.

وأكد البرنامج استمراره في تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في جميع المخططات المكتملة حول السعودية، وأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450-550م2 للقطعة الواحدة، ويتم التسليم بعد استكمال المستفيدين إجراءات الحجز، واختيار المخطط من خلال الموقع الإلكتروني: sakani.housing.sa، أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكية.

وكان برنامج سكني قد سلَّم خلال عام 2019 نحو 90 ألف أرض في مختلف مناطق السعودية، ويهدف إلى تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية خلال العام الحالي. كما وفَّر منتج الأراضي السكنية 176 مخططًا، توفر أكثر من 168 ألف أرض سكنية من خلال الموقع الإلكتروني. علمًا بأن البرنامج مستمر في طرح المخططات شهريًّا. ويأتي ذلك في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية، تُمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.