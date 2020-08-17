رابطة اللاعبين المحترفين: "ماني" أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ظفر السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، حسب رابطة اللاعبين المحترفين، بعد إعلانها بشكل رسمي عن فوزه هذا العام.

وكتب حساب الرابطة عبر "تويتر"، الإثنين، أن ساديو ماني حصل على جائزة لاعب العام بعد حصوله على أعلى الأصوات من جانب اللاعبين، متفوقاً على البلجيكي كيفين دي بروين.

وحصد ساديو ماني 41% من الأصوات، مقابل 27% لدي بروين، و17% لترينت ألكسندر أرنولد، ليحصل اللاعب على الجائزة التي تخص رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.