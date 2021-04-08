الإمارات: 2.112 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بلغ 463.032

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 478.131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.523 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 463.032 حالة.