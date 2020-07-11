"أمانة عسير" تضبط 60 شاحنة مخالفة استغلت المواقع العامة بعشوائية

تنوعت بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات وآليات ضمن إجراءات مكافحة التشوه البصري

كثفت أمانة منطقة عسير، حملاتها الرقابية وجولاتها الميدانية على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة عناصر التشوه البصري، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري بمدينة أبها .

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الجولات أسفرت عن ضبط نحو 60 شاحنة وناقلة وآلية مخالفة تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات وآليات كانت تستغل الأراضي الفضاء داخل الأحياء والطرق بشكل عشوائي ومخالف مما تسبب بتشوه للمظهر العام علاوة على مخالفتها للأنظمة واستغلال المواقع العامة بطرق عشوائية .

وشدد العاوي على استمرار الأمانة في جهودها الرقابية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصًا منه للمحافظة على البيئة الصحية ومكافحة كافة عناصر التشوه البصري، داعيًا الجميع بالتعاون مع أمانة عسير في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى بالإبلاغ عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 .



