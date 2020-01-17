انتحار مواطن بـ"مسدس" في إحدى قرى مهد الذهب

عُثر عليه داخل منزله.. وكان يعاني من اعتلالات نفسية

أقدَمَ مواطن يُعاني من اعتلالات نفسية، في إحدى قرى محافظة مهد الذهب، على الانتحار برصاص مسدسه الشخصي، داخل منزله.

وتلقى مركز شرطة المهد، بلاغًا من أقارب المتوفى يُفيد بتغيبه، مع ملاحظتهم أنه لم يشاهَد خارج منزله منذ اختفائه، وبعد دخول المنزل عُثر عليه متوفى منذ أيام، بعد أن سدد لرأسه طلقة من "مسدس".