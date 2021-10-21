"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان

مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بعدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.