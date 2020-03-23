





2

العدد الكلي للحالات المسجلة ارتفع إلى ٦٦ مصابًا

سلطنة عمان تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا

630

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيميْن اثنين.

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية: تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة.

وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.