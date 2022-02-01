"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الساعة الثانية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

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01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 08:24 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الساعة الثانية

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.

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