إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

العراق محافظة الأنبار قوات أمريكية صواريخ الجيش العراقي قاعدة عين الأسد

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:32 PM

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

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العراق محافظة الأنبار قوات أمريكية صواريخ الجيش العراقي قاعدة عين الأسد

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