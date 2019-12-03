إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.