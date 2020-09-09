أمين الشرقية يطلق منصة "بيع الزوائد التنظيمية" إلكترونياً

لخدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة إلى الحضور

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، منصة "بيع الزوائد التنظيمية إلكترونياً"، عبر موقع الأمانة الإلكتروني الذي يجري من خلاله إتمام عملية بيع الزوائد التنظيمية بتقدير قيمة الزائدة، وإصدار قرار من أمين المنطقة الشرقية بالموافقة على بيع الزائدة التنظيمية.

وأوضح "الجبير" أن المقصود بالزوائد التنظيمية المعنية زوائد أجزاء الأراضي بعد توسعة شارع أو إقامة مرفق أو مساحة عامة أو نزع ملكية، وهذه الزوائد لا يحتاجها التنظيم كونها لا تصلح لإقامة مرفق من المرافق العامة، كذلك الأمتار الزائدة بالأراضي عن مساحة الصك على الطبيعة بعد الرفع المساحي المعتمد.

وأفاد بأن هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية من شأنها القيام بخدمة المستفيد في مجالات عدة لتوفير عناء الجهد والوقت؛ بهدف خدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات وإنما حجز موعد عبر البوابة الرقمية، وتتضمن الخدمات: الفرز الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والكروكي المساحي، واعتماد المخططات، ورخص المشاريع المهمة، والمستكشف الجغرافي، واعتماد المكاتب الهندسية، وطلب بيانات مكانية، واستعلام عن موقع بالنسبة لحد التنمية العمرانية، وطباعة لوحات وخرائط رقمية، وتراخيص المشاريع الخدمية، ومؤشرات قياس الأداء، وتطبيق مدينتي، وخدمة ضم الشوارع والنوافذ، وشراء الزوائد التنظيمية.

من جانبه، استعرض المدير العام للأراضي والممتلكات بالإنابة المهندس عمر الغامدي الخدمات التي تقدمها هذه المنصة لأصحاب الأراضي التي يحصل بها زوائد تنظيمية وأن هذا الإجراء سيساعد في اختصار 70% من وقت المعاملات سابقا، وسرعة البت فيها.

وتسعى إدارة الأراضي والممتلكات إلى زيادة عدد التطبيقات ضمن منصة الأمانة في المستقبل القريب التي تسهم في إنجاز أغلب المعاملات إلكترونياً.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستفيدين من شراء الزوائد التنظيمية الناتجة عن المخططات المعتمدة، إذ إن عملية بيع الزوائد التنظيمية إلكترونياً تبدأ من رفع المكاتب الهندسية لطلبات الزيادة إلكترونياً للأمانة واتخاذ الإجراءات الفنية حيالها، ومن ثم إصدار الفاتورة آلياً لتصل للمستفيد برسالة نصية، ثم يتم الدفع إلكترونياً بناءً على محضر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، ثم صدور قرار الأمين والتوقيع إلكترونياً.

وستُتيح الخدمة الربط مع كُتّاب العدل في خطوة لاحقة لصدور الصك.