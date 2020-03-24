شاهد .. "التجارة" تقف على استمرارية أعمال المنشآت المستثناة من منع التجوّل

أكّدت أن وتيرة العمل فيها تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجوّل، التي شملت: البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود؛ لأجل التأكّد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكّدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وبإمكان المستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجوّل، وطلب كل ما يحتاجون إليه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثّت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة، على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضاً، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.

وأكّدت "التجارة" أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.