بحضور "الفيصل".. اتفاقية تعاون تجمع مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة المؤسس

لـ5 سنوات تهدف لتطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية وتسهيل سُبل التعاون الإيجابي

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها عن المركز المستشار في الديوان الملكي المشرف على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، إلى تطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية، وتسهيل سُبل التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة الوطن، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي تمتد خمسة أعوام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين، للقيام بالأدوار المنوطة بكل طرف من خلال التعاون والتكامل فيما بينهما، وبما يخدم المصلحة العامة وضمن مجالات وتخصصات الطرفين بطرق علمية ممنهجة، وبشكل دوري ومنظم.

ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجالات المؤتمرات المتخصصة ويندرج ضمنها الندوات وحلقات العمل، وتبادل الدعوات بصورة منظمة، كذلك تنظيم أنشطة فكرية وبحثية وتعليمية، كما نصت الاتفاقية على تنظيم الطرفين دورات تدريبية وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات وإعداد وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، والبحثية، والتعليمية والتدريبية، والثقافية، ومشاريع الدراسات، ونشر التطبيقات والحالات الدراسية، وإقامة البرامج التدريب المتخصصة لتدريب الكوادر، دعم البرامج التطويرية والتأهيلية.

وتعزز الاتفاقية المشاركة في تطوير العملية التعليمية وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها والتعاون في تطوير برنامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

وقدم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي شكره للأمير خالد الفيصل ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه المتواصل للمعهد، وذكر أن الاتفاقية تؤطر العمل المشترك بين الطرفين وتتكامل الجهود لخدمة وتطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. كما نضع أمام أعيننا برامج تحقيق الرؤية الطموحة وبالتحديد برنامج تنمية القدرات البشرية لدى الجانبين في جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.