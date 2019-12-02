الـ 15 يوماً الأولى.. تعرَّف على نتائج إقبال المؤسسات على اكتتاب "أرامكو"

فترة عملية بناء سجل الأوامر تستمر حتى الخامسة عصر الأربعاء المقبل

أعلن كل من بنك سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين لاكتتاب "أرامكو"، نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى.

وتفصيلاً، إشارةً الى إعلان "أرامكو السعودية" النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد (الموافق 17 نوفمبر 2019م) بما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم الشركة، يعلن كل من سامبا كابيتال، والأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين، نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى حيث بلغت طلبات المشاركة 144,164,386,788 ريالاً سعودياً بلغ إجماليها 4,551,643,566 سهماً.

تستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.