الخرج .. "الحامد" يدشن العيادات الافتراضية لمستشفى جامعة الأمير سطام

تساهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من كورونا

دشن رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد صباح اليوم العيادات الافتراضية في المستشفى الجامعي، وذلك بعد زيارة تفقدية قام بها "الدكتور الحامد" للمستشفى الجامعي يرافقه خلالها الدكتورعيسى بن خلف الدوسري المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة.



وفور وصولهم كان في استقبالهم المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ناصر بن محمد الدوسري ونائبه الدكتور طارق الفيفي، حيث قام"الدوسري" بشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدمها العيادات لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.



عقبها توجه الحامد ومرافقوه إلى قاعة الاجتماعات حيث قدم الدكتور ناصر الدوسري عرضًا مرئياً حول العيادات الافتراضية والتحول الرقمي في الخدمات الطبية والتي سوف تساهم في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الطبية دون الحاجة لحضورهم إلىالمستشفى.



كما أوضح الدوسري أنها تهدف كذلك إلى رفع نسبة توفر العيادات، وتعزيز التواصل بين الطاقم الطبي والمستفيدين.



وفي ختام الزيارة عبر الدكتور الحامد عن سعادته بتدشين العيادات الافتراضية والتي ستكون - بإذن الله- إضافة جديدة للمستشفى الجامعي تتيح للمرضى الخدمات الطبية المميزة عن بعد.



وأكد: على أن هذه الخطوة سوف تساهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، كما أن هذه العيادات ستساهم في تحقيق تكامل الجهود الطبية بين المستشفى الجامعي وبقية المستشفيات في وزارة الصحة والجهاتالأخرى، وكذلك توفير الموارد وتقديم الخدمات الطبية المتميزة.