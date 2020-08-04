الباحة.. مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم قرب نقطة تفتيش الجعبة

فرقة إسعافية من الهلال الأحمر تباشر

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم اليوم باتجاه بيشة قبل نقطة تفتيش الجعبة.



وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين حالة وفاة بالموقع وإصابة بسيطة تم علاجها بالموقع ورفض النقل.