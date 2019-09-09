"الإسلامية" تدشِّن برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران وشرورة

العصيمي: يستهدف التحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران برنامج (الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي) لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، وذلك في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.

وصرَّح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بأن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافظة شرورة ومدينة نجران من أجل رفع كفاءتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة.

وقال إن الدورة تستهدف أيضًا تعزيز الانتماء، وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي، وبيان خطره، وفساد عقيدته.

وتضمن البرنامج دروسًا ومحاضرات عدة حول التوحيد، فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية (الخطيب- الإمام -المؤذن) تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود السعودية في نصرة قضايا المسلمين (اليمن أنموذجًا).