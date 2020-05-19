"الثبيتي" في ذكرى بيعة ولي العهد: رؤية 2030 تسير بخطوات ثابتة وواثقة

أكد أن المملكة حققت نقلات نوعية في مختلف مناحي الحياة

رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمحافظة القريات، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة المباركة لتعيينه وليًّا للعهد.

وأكد "الثبيتي" أن هذه الذكرى المباركة هي عزيزة على قلوب السعوديين ومحل فخر واعتزاز بما يقدمه سمو ولي العهد لوطنه وشعبه وقيادته، من بناء وتطور لمستقبل الوطن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالتطوير الدائم والتحسين المستمر على كل الأصعدة وفي مختلف جوانب التنمية.

وقال "الثبيتي": "حقق الوطن داخليًا نقلات نوعية بمختلف مناحي الحياة ووصولاً لتحقيق الرخاء والاستقرار لهذا الوطن الغالي، والعيش الكريم للمواطن والسعي الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030 بخطوات ثابتة وواثقة".

وأضاف: "ولعل المتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد الأمين فيما تعيشه بلادنا حاليًا والعالم أجمع مع جائحة كورونا تُظهر ما يوليه سموه من اهتمام كبير ورعاية جعلت صحة المواطن والمقيم وسلامتهما أولاً، وبذل الغالي والنفيس لذلك"، مشيدًا بقرارات القيادة الرشيدة لمواجهة انتشار وباء كورونا، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهم لكل خير، ويمتعهم بالصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء وأن يصرف البلاء والوباء عنها، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وفي الختام هنأ "الثبيتي" الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وشعبه.