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في إطار قطع الطريق أمام المطابع غير الموثوقة التي قد تبيع نسخاً غير دقيقة

تمديد عمل إدارة التسويق والبيع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بالمجمع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت.

جاء هذا التوجيه؛ تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء اليسير المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً، انطلاقًا من كون النسبة العظمى من إصدارات المجمع توزع بالمجان على المسلمين بالعالم.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يعمل المجمع على تحقيقها في نشر النسخ الموثوقة من المصاحف من إصدارات المجمع قطعاً للطريق أمام المطابع غير الموثوقة التي قد تبيع نسخاً غير دقيقة من المصاحف.

واستهدف التوجيه كذلك تمكين المؤسسات الوقفية والمكتبات ودور النشر والمواطنين الراغبين في شراء نسخ من المصاحف المخصصة للبيع، حيث يوفر المجمع كميات من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني القرآن الكريم بلغات عالمية، وغيرها من التفاسير والمصاحف الخاصة بالمكفوفين.



يذكر أن مصحف المدينة المنورة يعد من أميز المصاحف ذات الجودة العالمية والمواصفات من حيث الطباعة واختيار الورق الخاص والدقة في المراجعة، وتتولى "لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية»" مراجعته على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير وأتمت مراجعتها له وأذنت بطبعه في الأول من جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق عام 1984م؛ خدمةً للمسلمين في أقطار العالم.