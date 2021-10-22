في نيويورك.. "المعلمي" يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في نيويورك، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.