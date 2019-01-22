عضو شورى: يجب دعم الاختراعات وعرضها كفرص استثمارية

تعريفًا على مشروع جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

أكدت عضو مجلس الشورى نورة الشبعان أن الابتكار والاختراع لهما دور مهم في اكتساب مزايا تنافسية، والارتقاء بالإنتاجية والمخرجات، مشددة على أن الاختراعات تساهم في استدامة التواجد والإنتاج إقليمياً وعالميًا.

جاء ذلك في معرض تعليقها على ماجاء في التوصية بالموافقة على "مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين".

وقالت "نورة" لـ"سبق": لتحقيق هذه الغاية، أوصي باعتماد جهة متخصصة محايدة مشرفة على إدارة الجائزة شريطة أن تكون ذات خبرة في إدارة الجوائز على مستوى عالمي لتطوير الجائزة ودراسة توسعها على مستوى إقليمي وعالمي مستقبلاً.

وأضافت: يجب التنسيق والتواصل مع المنظمات والجهات العالمية المتخصصة في حصر الابتكارات والاختراعات على مستوى العالم وتزويدها بالتقارير ذات الصلة بعدد الاختراعات والابتكارات من خلال الجائزة حتى تحقق وتنال المملكة أرقامًا عالمية في ذلك.

وأردفت: من الضروري أن يتم النشر والإعلان عن الجائزة والتعريف بها في جميع مناطق المملكة ميدانيًا وإلكترونيًا، كما تكلف إمارات المناطق بالتنسيق لذلك مع الأجهزة الحكومية في كل منطقة وعلى وجه الخصوص قطاع التعليم بكافة مراحله والقطاع الصحي والتقني، و دعم الاختراعات المترشحة التي لم تنل فرصة الحصول على الجائزة وعرضها كفرص استثماريه بعد دراسة مدى جدوى الاستثمار بها من قبل مستشارين متخصصين في ذلك.

يذكر أن مجلس الشورى ‏يناقش مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.