مستشفى قوى الأمن بالرياض يتصدر منصة "اعتماد "

"الحازمي": تجاوزت 5079 عملية حتى نهاية 2018

تصدر برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض قائمة الجهات الحكومية الأكثر نشاطاً واستخداماً لمنصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، حيث حل في المركز الأول خلال عام 2018م، وذلك حسب الإحصائيات التفاعلية التي تعرضها منصة اعتماد.

صرح مازن الحازمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض -الذي يُعد ركناً رئيساً في منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية- يسعى بشكل متواصل إلى المبادرة بالأخذ بأسباب التقنية التي أرست الرؤية والتحول الوطني 2020، تعمل وفق إستراتيجية عامة نحو التحول الرقمي في التعامل مع منصة اعتماد التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وبيّن "الحازمي" أن إجمالي العمليات التي تمت العام الماضي من خلال منصة اعتماد تجاوزت 5079 عملية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، محتلاً المركز الأول على بين الجهات الحكومية منذ تدشين المنصة بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 21 يناير 2018م حتى نهاية عام 2018م، ومواصلاً تميزه بالحصول على ذات المركز خلال العديد من الشهور على التوالي.

وقدم الحازمي شكره للمختصين من منسوبي المستشفى، الذين كان لهم دور بارز في إنجاز المعاملات بكل اقتدار عبر منصة اعتماد.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت بوابة اعتماد للخدمات الإلكترونية الحكومية، لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بداية ببرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف البوابة إلى تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية للجهات الحكومية، وإجازة عقود برامجها ومشاريعها الخاصة ببرنامج التحول الوطن. كما تسهم في كفاءة الإنفاق، وتختصر الوقت، وتقلل المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من البوابة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.