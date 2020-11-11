"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة.. والبداية مساء الجمعة

بالشمالية والجوف وتمتد إلى حائل والقصيم والرياض السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 03:02 PM

بالشمالية والجوف وتمتد إلى حائل والقصيم والرياض السبت

"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة.. والبداية مساء الجمعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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