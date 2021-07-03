رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة

حالة تشمل بدر ووادي الفرع وينبع تستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات بدر ووادي الفرع وينبع، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.