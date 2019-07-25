#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21

قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

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25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 01:10 PM

قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

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