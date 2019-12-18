تجارة إلكترونية ومبيعات وتصميم.. تدريب مليونيْ سعودي وسعودية عبر "دروب"

16 مليون عملية إكمال منذ انطلاقه.. 42 برنامجًا تدريبيًّا منذ بداية العام الجاري

كشف المدير العام لتطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمشرف على برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر، عن الْتحاق مليونيْ سعودي وسعودية بدورات برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، وبلغ عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية نحو 16 مليون عملية إكمال، منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2014م، حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وقال "الشويعر": برنامج "دروب" أتاح منذ بداية العام الجاري 2019م، نحو 42 برنامجًا تدريبيًّا جديدًا، في مجالات متنوعة من بينها التجارة الإلكترونية، والبيانات، والإحصاء الوصفي، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الفعاليات، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

وأكد المدير العام لتطوير برامج التدريب في الصندوق، أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بمشاركة العديد من الجهات المعنية في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، وسيحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وأضاف: برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين؛ بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة، ويمكن الاستفادة من "دروب" والتسجيل في برامجه التدريبية عبر الرابط: doroob.sa.

ويُعد برنامج "دروب" مرتكزًا رئيسيًّا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030؛ من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي، والحصول على فرص عمل أفضل.