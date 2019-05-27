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قال: أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة

"911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبار

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نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.

يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة.