"الصحة" تعلن تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1686 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 03:35 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1686 إصابة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".

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