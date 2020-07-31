"الصحة" تعلن تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1686 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .



وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".