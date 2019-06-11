"جامعة الطائف" تفتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم.. غدًا

عبر البوابة الإلكترونية للجامعة وفق عدة شروط عامة وخاصة

تبدأ جامعة الطائف غدًا الأربعاء، فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وكانت "سبق" قد نشرت -في وقت سابق- مواعيد فتح بوابة القبول والجدولة الخاصة بذلك لخريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعة الطائف وآلية التسجيل؛ حيث أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونيًّا على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أية وثائق أو مستندات أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل؛ مشيرًا إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة (استفسار).

وبيّن الدكتور السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، سيستمر إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال المقبل (ستغلق البوابة تمام الساعة الثانية ظهرًا)، بينما ستفرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق ٢٧ شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من ذي القعدة المقبل.

ونوّه بأن نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي ستعلن يوم الأربعاء الموافق للسابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق ١١ ذو القعدة؛ فيما ستعلن نتائج ترقية القبول (تحقيق الرغبة الأعلى للمتقدم في حال وجود شاغر بعد حصوله على الرقم الجامعي)، في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ١٥ ذو القعدة.

وقال: إن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من يوم الاثنين الموافق ١٩ ذو القعدة، إلى يوم الأربعاء الموافق ٢١ من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهرًا)؛ بينما سيتم تثبت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ٢٦ ذو القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهرًا).

وعن شروط القبول وآلية المفاضلة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441، أضاف أن شروط القبول التي أقرها مجلس الجامعة تضمّنت شروطًا عامة لجميع المتقدمين، وكذلك شروطًا خاصة ببعض التخصصات المتاحة للقبول، وتشمل الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وتابع، أن الشروط العامة تتضمن أيضًا: ألا يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًّا؛ منبهًا إلى أنه إذا اتضح بعد قبوله أنه قد سبق فصله؛ فيعد قبوله لاغيًا، كما يشترط عدم وجود طلب سابق للمتقدم في جامعة الطائف، وكذلك يشترط دخول الاختبارات اللازمة للتخصص، وألا تقل النسبة الموزونة الحاصل عليها عن 70% لدرجة البكالوريوس (حسب المقاعد الشاغرة)، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون متفرغًا للدراسة.

وحول الشروط الخاصة بالقبول في بعض التخصصات، كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أنه يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالكليات الصحية على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة، وحفظ المتقدم للالتحاق بتخصص القراءات، للقرآن الكريم كاملًا، واجتياز المتقدم للالتحاق بتخصص التربية البدنية لاختبار اللياقة البدنية، كما يشترط حصول المتقدم للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وأخيرًا ألا تقل النسبة المكافئة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية عن 80%.

وتطرّق الدكتور السواط إلى آلية المفاضلة بين المتقدمين بمختلف التخصصات؛ مشيرًا إلى أن المفاضلة بين المتقدمين لكليتي الطب والصيدلة تشمل حساب النسبة الموزونة بواقع 30% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 75) و40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 75)، وبالنسبة لكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات فيتم حساب النسبة الموزونة أيضًا بواقع 30% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 70) و40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 70).

ولفت إلى أنه فيما يخص آلية المفاضلة لكلية العلوم وتخصصات المحاسبة والاقتصاد والتصميم الداخلي والتصميم الغرافيكي؛ فيتم حساب النسبة الموزونة بواقع 40% للثانوية العامة و30% لاختبار القدرات و30% للاختبار التحصيلي، وبالنسبة لكليات التربية والآداب والشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال وكلية التصاميم والفنون التطبيقية؛ يتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

وقال الدكتور السواط إن آلية المفاضلة الخاصة بكلية المجتمع تشمل حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية بواقع 40% للثانوية العامة و30% لاختبار القدرات و30% للاختبار التحصيلي، أما بالنسبة للتخصصات النظرية فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

ونوّه بتطبيق آلية المفاضلة والشروط نفسها لكل تخصص متاح في الكليات الجامعية بمحافظة تربة والخرمة ورنية، بآلية المفاضلة والشروط نفسها الخاصة بالتخصصات المماثلة لها في مقر الجامعة الرئيسي بالطائف.