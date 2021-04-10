أبوها يقبّل قدمَي الطبيب.. فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة مختنقة

ليس هناك أعز ولا أغلى على والديك منك

"تذكّر دائماً أنه ليس هناك أعز ولا أغلى على والديك منك"، فقد تداولت حسابات على موقع تويتر، السبت، مقطع فيديو يظهر طفلة فلسطينية مختنقة برفقة والديها المذعورين، خلال لحظة إنقاذها على ما يبدو في مركز صحي محلي، ووالدها يرتمي على قدمَي الطبيب يقبّلهما لإنقاذها.

ونقل موقع "الحرة" عن "وكالة سوا الإخبارية" المحلية، فإن الحادثة وقعت في بلدة قباطية، بالقرب من مدينة جنين الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، فقد تم إنقاذ الطفلة بعد أن أخذها والداها إلى طبيب يُدعى مجاهد نزال، في وقتٍ متأخرٍ من الليل.

وكان الدكتور "نزال" قد أوضح عبر حسابه على فيسبوك، أن والد الطفلة أتى إليه مذعوراً، وكان يصرخ بأن طفلته "ماتت.. ماتت.. مخنوقة"، وأن "البنت ما بتتحرّك".

وأشار الطبيب إلى أن الطفلة عمرها سنة وأربعة أشهر.

ويظهر والد الطفلة ووالدتها في الفيديو في حالة ذعرٍ شديدٍ، بينما يحاول الطبيب إنقاذ الصغيرة بين يديه.

وبالفعل تمكن الدكتور "نزال" من إنقاذ الطفلة بسرعةٍ عبر طريقة طبية.

وعبّر المغرّدون على "تويتر" عن سعادتهم بإنقاذ الطفلة.

وعلّق أحدهم على الفيديو قائلاً، إنه "حسب رواية الدكتور المفروض أنه كان في البيت، لكن من شدة التعب نام في العيادة وكانت الساعة الثانية فجراً".

ولم تذكر الوكالة ما الذي ابتلعته الرضيعة ولا كيف أُصيبت بالاختناق.