"الحج": تنظيم دخول المعتمرين والمصلين سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا" بالتعاون مع "سدايا"

"بنتن" رفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة وزيارة الحرم

رفع وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –؛ بمناسبة صدور التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًّا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، أشار الوزير "بنتن" إلى هذا أن القرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم كافة لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحيًّا، بما يحافظ على صحة الإنسان.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا" الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ ليمكن للراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة من أداء العمرة والزيارة، والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم المناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة بأن التطبيق سيكون متاحًا لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م (قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام)، وذلك لمستخدمي أنظمة تشغيل الـ (ios ، Android) . مشيرة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قِبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطًا بتطبيق توكلنا بشكل مباشر. وستتضمن تلك الخطوة عددًا من الإجراءات، من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19، كما أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوافرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات، ونقاط التجمع، ومراكز الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تقيُّد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم، من ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة حرص السعودية على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية -بإذن الله-.

